Un muerto y dos heridos tras balacera desde un vehículo en Quilicura

Una persona falleció y dos resultaron heridos tras ser baleados en horas de la tarde del sábado en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Pascual Gambino con Lo Marcoleta, donde se encontraban las tres víctimas, cuando desde el interior de un vehículo efectuaron diversos disparos.

El inspector Matías Olavarría, BH Centro Norte, señaló que se logró establecer "que el día 12 de septiembre en horas de la tarde, mientras las tres víctimas se encontraban en la vía pública, un número indeterminado de sujetos realizan diversos disparos, logrando lesionar a las tres" personas.

Los tres individuos fueron trasladados hasta un centro asistencial, "lugar en el cual una de ellas fallece y las otras dos se encuentran actualmente siendo atendidas".

La Brigada de Homicidios Centro Norte y el Laboratorio de Criminalística Central se encuentran realizando las diligencias correspondiente para aclarar lo sucedido y dar con los responsables de la balacera.

PURANOTICIA