Bancada RN propone proyecto de ley de interpelación responsable para ministros de Defensa y Relaciones Exteriores

Los diputados de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper, Eduardo Durán, Daniel Valenzuela y Juan Carlos Beltrán presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca establecer un régimen especial para las interpelaciones a los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, de manera que puedan responder por escrito las preguntas formuladas por la Cámara, sin que sea obligatoria su comparecencia personal ante la Sala.

La iniciativa mantiene la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados y el requisito de que la interpelación sea solicitada por al menos un tercio de los diputados en ejercicio. Sin embargo, establece que, tratándose de los titulares de Relaciones Exteriores y Defensa, las preguntas deberán formularse por escrito y ser respondidas de la misma manera dentro de un plazo de 15 días.

El proyecto establece además que los diputados integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa podrán solicitar la comparecencia personal del respectivo ministro por mayoría absoluta de sus integrantes. Si el secretario de Estado considera que la publicidad de la sesión puede afectar la seguridad o el interés nacional, esta podrá realizarse en carácter secreto.

Al respecto, el diputado jefe de bancada RN e integrante de las comisiones de Hacienda y de Defensa, Diego Schalper, señaló que "lamentablemente, la irresponsabilidad que hemos visto de exponer a un canciller a dar respuestas públicas de materias que comprometen el interés nacional, obligan a considerar mecanismos extraordinarios. Hasta que primó la sensatez y el espíritu republicano no pareció necesario, pero esta oposición demostró que a lo mejor se deben considerar resguardos extra."

Mientras que el diputado Daniel Valenzuela, integrante de la Comisión de Defensa, argumentó que "cuando hablamos de defensa y seguridad nacional estamos hablando de materias que muchas veces contienen información sensible y estratégica para Chile. Por eso creemos que debe existir una forma responsable de fiscalizar, que permita a la Cámara ejercer plenamente su rol, pero que al mismo tiempo evite que una sesión pública termine exponiendo información que pueda afectar la seguridad, la soberanía o los intereses permanentes del país".

El subjefe de bancada RN, Eduardo Durán, en tanto, destacó que “esta propuesta no elimina ni debilita la facultad fiscalizadora de la Cámara. Todo lo contrario: mantiene la interpelación y establece un mecanismo concreto para que los ministros respondan las preguntas de los diputados, con plazos y por escrito. Lo que buscamos es que la fiscalización sea seria y responsable, especialmente cuando se trata de materias tan delicadas como defensa y relaciones exteriores".

Finalmente, el diputado Juan Carlos Beltrán, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, recalcó que "la política exterior no puede quedar sometida a la lógica de la disputa política del día a día. Cuando están en juego nuestra soberanía, las relaciones con países vecinos o negociaciones internacionales, Chile necesita actuar con sentido de Estado. Fiscalizar es necesario, pero también debemos cuidar la posición de nuestro país y evitar que una respuesta improvisada en una sesión pública pueda terminar perjudicando los intereses de Chile".

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