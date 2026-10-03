Ministra Arzola por Presupuesto 2027: "Busca proteger los beneficios"

La ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió al proyecto de Presupuesto 2027, que comenzará este lunes su tramitación en el Congreso.

En conversación con La Tercera, Arzola afirmó que "es un presupuesto que busca proteger los beneficios, los soportes que entrega el Mineduc y que son clave para el funcionamiento del sistema educativo. Más del 80% del presupuesto responde a gastos permanentes. Todo eso está resguardado".

"Además, hemos querido poner nuestras prioridades, principalmente el financiamiento de la educación parvularia, porque llevamos 10 años en que el foco ha estado en otro lado. Estamos poniendo recursos donde ha estado nuestro discurso. Pese al estrés fiscal no hemos querido renunciar a nuestras prioridades, que es la educación parvularia. Con este presupuesto damos inicio para tratar de avanzar en saldar esa deuda que hay con la primera infancia", añadió.

Asimismo, argumentó que "lo que queremos es, dado el presupuesto que disponemos, poner cada peso donde el impacto sea mayor. Queremos responder a las urgencias y que los beneficios y soportes permitan avanzar en mejorar los aprendizajes y en reducir las brechas de aprendizaje".

En cuanto al programa conocido como “Yo elijo mi PC” que podría quedar sin financimiento, la titular de Educación afirmó que "no es primera vez que se está buscando avanzar así y esto responde principalmente a las evaluaciones, que muestran que es un programa que no ha tenido un impacto ni en aprendizaje ni en otras habilidades de estudiantes".

"No es que tengamos algo en contra de los computadores, pero en un escenario en que estamos buscando poner el foco en los aprendizajes, tenemos que priorizar el impacto demostrado", indicó y afirmó que "acá no se está quitando un beneficio ya adquirido".

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