Con tres listas inscritas, comienza proceso electoral del Colegio de Profesores

Con la inscripción de tres listas para conformar el Directorio Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, se dio inicio al proceso eleccionario del gremio docente para el período 2027-2030.

En la lista Magisterio Unido destaca la figura del actual presidente, Mario Aguilar Arévalo, quien va a la reelección junto a Guido Reyes (actual segundo vicepresidente nacional), además está compuesta por Rosa María Montecinos (secretaria del Regional Metropolitano), Luciana Cortés (tesorera del Metropolitano), Emma Marty (secretaria del Regional Araucanía), Magdalena Reyes (secretaria comunal Lampa), Aníbal Navarrete (secretario del Regional Bío Bío), Marcelo Retamal (presidente del Regional Maule) y Guillermo Rojas (secretario del Regional O’Higgins).

Unidad y Acción por la Educacion es otra de las listas al Nacional encabezada por la actual Directora Nacional, Ligia Gallegos, desde la Región de Los Ríos, quien va acompañada por Benjamín Araneda, Región de O'Higgins, Brígida Escalona Región de Ñuble, Fernando Rojas Región del Maule, Angélica Kloss, Región de Aysen, Rosalía Ulloa, Región de Los Lagos, Carlos Garcés, Gloria Henríquez y Enrique Ávila, de la Región Metropolitana.

Otra lista inscrita se denomina Fuerza Docente, integrada por Lessly Marchant, Daniela Vásquez, Katherine Rozas, Pablo Pincheira, Samuel Toledo, René González, Jorge Esquivel y Jorge Barriga.

Las elecciones de carácter nacional se realizarán el 18 de noviembre a través de votación electrónica en todos los estamentos: comunal, regional y nacional.

El Comité Electoral Nacional dio a conocer que el martes 6 de octubre se realizará el sorteo del orden de las listas en la papeleta digital. Además, recordó que se encuentra abierto el periodo de reclamos al segundo pre-padrón electoral por región hasta el 9 de octubre.

Más de 45 mil docentes a lo largo del país podrán participar de las elecciones del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.

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