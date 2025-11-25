Un funcionario resultó lesionado tras la caída de un candelabro en un pasillo al interior del Palacio de La Moneda

Un funcionario de la subsecretaría de Desarollo Regional y Administrativo (Subdere) resultó herido luego de que un candelabro se desprendiera del techo en el Palacio de La Moneda.

El objeto que estaba dispuesto en la intersección que conecta la Corporación de Prensa Acreditada, el ministerio del Interior, Segegob y el casino de Palacio, se desprendió por un presunto desgaste del material.

El objeto impactó sobre el hombro izquierdo del trabajador, quien debió ser atendido por personal de la enfermería de La Moneda.

Desde Presidencia detallaron que "a raíz del accidente de este martes, se activaron los protocolos para en primer lugar, atender al funcionario afectado, quien fue traslado a la Mutual de Seguridad para descartar lesiones. Asimismo, se están realizando inspecciones a la luminaria del Palacio de La Moneda".

