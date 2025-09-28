Un fallecido y tres lesionados en tiroteo entre "vecinos" en comuna de El Bosque

Una persona fallecida y tres lesionadas dejó una balacera ocurrida la madrugada de este domingo en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana.

El hecho, vinculado a “disputas previas” entre vecinos del sector, está siendo investigado por el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, en coordinación con el OS9 de Carabineros.

Según explicó el fiscal Miguel Ángel Orellana Pérez, el ataque se originó tras un conflicto entre personas que residían en el lugar. “A consecuencia de un conflicto previo entre personas que vivían en el sector y luego de que esta hubiera terminado, un grupo de personas que habían participado del conflicto volvieron hasta el lugar premunidos de armas de fuego y realizaron múltiples disparos”, señaló.

El tiroteo se produjo en el contexto de una reunión social, aunque el fiscal descartó que ese evento estuviera relacionado con el móvil del crimen. “Ese es un antecedente que permite entender por qué las personas se han reunido con anterioridad, pero no tiene nada que ver con el móvil. Hay una situación que se arrastra en el tiempo de rencillas previas, que no tiene que ver con la reunión de ayer”, aclaró.

Respecto a la evidencia recopilada, Orellana indicó que aún no se ha determinado la cantidad exacta de disparos, pero que se presume el uso de varias armas. “De forma preliminar, sabemos que se trata de distintas armas de fuego, porque hay evidencia balística que así lo permite concluir”, afirmó.

La persona fallecida permanece en el Hospital El Pino, mientras que los tres heridos no se encuentran en estado de gravedad. En cuanto a los involucrados, el fiscal precisó que “son personas chilenas”.

