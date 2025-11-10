Un fallecido deja violento choque de automóvil contra un árbol en Santiago: conductor fue detenido por no tener licencia ni documentos

Una persona murió durante horas de la madrugada de este lunes 10 a raíz de un accidente de tránsito donde el auto en el que viajaba como acompañante chocara contra un árbol en la comuna de Santiago, lo que terminó con el conductor detenido.

El siniestro vial se registró en la intersección de calles San Diego con calle Maule, en el centro de la capital, donde un automóvil marca Kia, color blanco, chocó contra un árbol y quedó con daños de consideración en la totalidad de la parte trasera del vehículo.

Tanto el conductor como el pasajero fueron trasladados por un automóvil particular -al parecer de amigo de los accidentados- hasta el Hospital Barros Luco, donde el acompañante ingresó con lesiones graves y riesgo vital.

Posteriormente, una funcionaria de servicio del recinto de salud informó que el acompañante del vehículo falleció producto de la gravedad de sus lesiones.

Se trata de una persona que ingresó como N.N., adulto, extranjero, que no portaba ningún tipo de identificación.

Además, una vez confirmada la información del fallecimiento, se procedió a la detención del conductor del vehículo, quien corresponde a un sujeto adulto extranjero, quien no mantiene licencia de conducir ni documentación del auto, solo RUT provisorio.

(Imagen: Meganoticias)

PURANOTICIA