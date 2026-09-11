“Un año de gran recesión en el cobre”: ministro Quiroz advierte caída del 7% y apunta a baja inversión acumulada

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió por primera vez a la posibilidad de una recesión económica en el país durante este año, en medio de la preocupación por la caída en la producción de cobre, uno de los principales motores de la economía nacional.

En entrevista con radio Agricultura, Quiroz advirtió sobre el complejo escenario que enfrenta la producción cuprífera y señaló que “la producción de cobre en Chile, y Chile es un país de cobre, ha caído 7%. Y con el precio como está, además, tenemos una gran recesión en el cobre”.

El secretario de Estado anticipó que la situación podría mantenerse durante los próximos meses. “Las perspectivas que tenemos para cerrar el año son que esa baja del 7% se va a mantener. O sea, este año va a ser un año de gran recesión en el cobre, y el cobre es el sueldo de Chile”, añadió.

Quiroz atribuyó parte de este escenario a los niveles de inversión registrados durante los últimos años en la principal industria exportadora del país.

“Llevamos muchos años, y no estoy aquí hablando ni siquiera del gobierno anterior, sino que también de antes, con una inversión relativamente baja (en el cobre) con lo que ha sido su historia", explicó.

En esa línea, sostuvo que la menor inversión ha tenido consecuencias sobre la capacidad productiva de los principales yacimientos. "Y eso genera que los yacimientos ya están antiguos, se pasa por bajas leyes, y la producción de cobre ha caído", recalcó.

METAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Pese al escenario descrito para el sector cuprífero, el ministro destacó que el Gobierno mantiene objetivos concretos para la economía nacional, particularmente en materia de crecimiento y empleo.

En todo caso, señaló que “desde este ministerio hemos dicho que nuestra meta es dejar al país creciendo al 4% y con un desempleo que esté en torno al 6,5%, ojalá menos. Pensamos que es lograble, son metas exigentes, pero posibles”.

Finalmente, Quiroz enfatizó que la generación de empleo será una de las prioridades de su cartera, independiente de las reformas que se encuentran actualmente en discusión.

“Nosotros siempre hemos dicho que la mejor política social es el empleo y vamos a abocarnos a eso, y eso independientemente de las reformas que se están haciendo. Lo queremos hacer desde hoy día mismo”.

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