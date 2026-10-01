Presidente Kast reitera disposición a retirar la reforma de seguridad, pero llama a "buscar un consenso"

En medio de su gira por la región de Antofagasta, el Presidente José Antonio se refirió a la posibilidad de retirar la reforma en materia de seguridad.

La decisión se habría acordado el miércoles, luego de la reunión que sostuvo con diversos legisladores en el palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar.

"Si alguien quiere disputarse la autoría de una reforma, creo que a ningún chileno le importa quién es el autor de la reforma que termine con el crimen organizado. Nosotros hemos hecho planteamientos, presentamos iniciativas legales, reconocimos las iniciativas legales de los parlamentarios, hicimos la presentación de una reforma constitucional, que puede que no haya sido del gusto de los parlamentarios. Si hay que retirarla, no tengo ningún problema en retirarla. Pero busquemos un consenso. Lo importante es derrotar al crimen organizado", remarcó.

Bajo ese contexto, valoró la disposición del senador Pedro Araya para discutir una alternativa: "Ojalá más senadores se sumen, ojalá más diputados se sumen, ojalá la senadora Vodanovic se sume, porque ella también hizo una presentación de una reforma constitucional para administrar las cárceles".

Añadió que "ojalá todos se sumen, porque frente al crimen organizado todos somos chilenos, por lo tanto, yo no tengo ningún problema si alguien se quiere atribuir una reforma constitucional en esa línea, y si nosotros tenemos que retirar la reforma que presentamos, la vamos a retirar".

Finalmente, manifestó que "lo que nos importa es avanzar, no quedarnos en las discusiones políticas sobre que 'mi reforma es mejor que la tuya'".

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