Ministra Chomali destaca aumento de recursos de 4,7% en Salud para "reducir las esperas, fortalecer hospitales y la atención primaria"

La ministra de Salud, May Chomali, valoró el aumento de recursos contemplado para el sector en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 que fue ingresado por el Gobierno.

“En un escenario de estrechez fiscal, donde el Presupuesto de la Nación crece un 1,5%, Salud aumenta sus recursos en un 4,7%, más de tres veces el crecimiento del gasto público total”, destacó.

Chomali sostuvo que el incremento de recursos permitirá dar continuidad y profundizar una estrategia centrada no solo en disponer de mayor financiamiento, sino también en mejorar la forma en que se utilizan los recursos públicos.

“En estos meses hemos demostrado con hechos que las cosas se pueden hacer mejor cuando hay buena gestión, eficiencia y foco en los pacientes. Hemos ordenado procesos, buscado mejores formas de comprar, reducido gastos innecesarios y movilizado toda la capacidad disponible de la red para avanzar en las listas de espera”, afirmó.

La titular de Salud indicó que "este mayor presupuesto nos permitirá profundizar ese camino: más recursos para reducir las esperas, fortalecer hospitales y la atención primaria, comprar prestaciones cuando sea necesario y avanzar en medicamentos, ficha clínica compartida e inteligencia artificial".

La secretaria de Estado enfatizó que el aumento presupuestario deberá ir acompañado de metas y resultados que tengan un impacto directo en la atención de los pacientes. “Cada peso adicional en salud tiene que traducirse en una mejor atención para las personas. Ese es nuestro compromiso: más recursos, pero también más eficiencia, mejor gestión y resultados concretos”, subrayó.

Finalmente, la ministra recalcó que uno de los principales objetivos seguirá siendo disminuir los tiempos que deben enfrentar las personas para acceder a una consulta, procedimiento o tratamiento. “Porque nadie debería enfermarse más mientras espera una atención”, recalcó.

PURANOTICIA