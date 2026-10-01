Más de $54 mil millones en subsidios se han entregado a transportistas entre abril y septiembre

En el marco del Plan «Chile Sale Adelante» que es impulsado por el Gobierno para mitigar los efectos del alza en el precio del petróleo, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha entregado más de $54 mil millones en subsidios a taxis básicos, taxis-colectivos y transportistas escolares.

La medida consiste en un aporte de $100 mil pesos mensuales para ser usados en la carga de combustible. Durante abril se entregaron más de 80 mil bonos y en septiembre el total de beneficiados llegó a 95.166, la cifra más alta registrada hasta ahora.

“El transporte cumple un rol fundamental en la vida de las personas; para ir a estudiar, a trabajar, para los trámites cotidianos. Pero también es el sustento económico de muchas familias. Por eso, sabemos que la entrega de este bono ha sido una medida muy valorada en todo el país, ya que ha permitido resguardar el presupuesto de transportistas frente al alza de los combustibles, y a la vez, garantizar la conectividad para millones de personas en todo el país”, señaló el subsecretario de Transportes, Martin Mackenna.

Cabe señalar que el Presidente José Antonio Kast, junto con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmaron un proyecto de ley que, entre otras medidas, busca extender la entrega del “bono combustible” durante octubre, noviembre y diciembre de este año. La iniciativa fue enviada al Congreso para su tramitación.

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