Última encuesta del Centro de Estudios Públicos: Jara ganaría con un 25% en primera vuelta, pero perdería en segunda con Kast y Matthei

La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), correspondiente al período septiembre-octubre 2025, arrojó que en primera vuelta (si las elecciones fueran este domingo) el 25% votaría por Jeannette Jara, seguida por José Antonio Kast con el 23% de las preferencias.

Más atrás se ubicaron Evelyn Matthei con 12%, Franco Parisi con 9%, Johannes Kaiser con 6%, Harold Mayne-Nicholls con 2%, lo mismo Marco Enríquez-Ominami y finalmente Eduardo Artés con el 1% de las preferencias. Voto blanco/nulo 12% y no vota 9%.

En escenarios de segunda vuelta, Kast obtiene 41% y vence a Jara con 33%. Matthei con Jara, gana la primera con 37% frente a 33%. Y entre Kast y Matthei, el republicano vence con 33% de las preferencias frente al 29% de la representante de Chile Vamos.

Respecto a concurrencia a la elección presidencial, el 85% de los encuestados afirmó que irá a votar en la primera vuelta del próximo 16 de noviembre.

Además, el ranking de personajes políticos mejor evaluados lo encabeza el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic con un 39%, seguido por Kast con 38%, Matthei con un 37% y Jara con un 32% de las menciones.

