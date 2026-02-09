UDI responde a nueva arremetida de Boric por proyecto de sala cuna: "Si no se aprueba es porque usted fracasó en su tramitación"

Parlamentarios de la UDI respondieron al emplazamiento del Presidente Gabriel Boric, quien responsabilizó al partido de frenar la discusión sobre el proyecto de Sala Cuna Universal.

"La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna. Y se los decimos claramente: la UDI está impidiendo aprobar sala cuna para las mujeres de Chile”, afirmó el mandatario.

En esta línea, el jefe de Estado le dijo a "los señores de la UDI, todos los voceros además son hombres en esto, sáquense ustedes las fotos si quieren, que firme el nuevo gobierno el proyecto aprobado, pero aprobémonos la primera semana de marzo, no sigamos esperando".

Al respecto, la diputada Flor Weisse sostuvo que "su repentina preocupación por las mujeres la debió haber tenido en el caso Monsalve. La debe tener para no condenar a las miles de mujeres a la cesantía”.

“La UDI va a aprobar el proyecto de sala cuna universal, pero cuando se hagan las mejoras que corresponden, y no cuando usted quiera”, recalcó.

Por su parte, el senador y presidente de la comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza, se dirigió al Presidente Boric señalando que "si el proyecto de Sala Cuna no se aprueba en su Gobierno es porque usted fracasó en su tramitación. Hablemos con hechos concretos, explíquele al país por qué entre el año 2022 y abril de 2024, su Gobierno nunca puso en tabla este proyecto, siendo presidente del Senado su actual ministro del Interior".

“Culpar a los demás de nuestros propios fracasos siempre será el camino más fácil, pero si Sala Cuna no se aprueba antes del 11 de marzo, es por el exceso ideológico de su Gobierno que impidió un acuerdo oportuno”, agregó.

En tanto, el diputado Jorge Alessandri apuntó a que "no puede ser un proyecto apurado que finalmente sea malo para el empleo y para el país. Demorarse tres, cuatro o seis semanas más para sacar un buen proyecto de Sala Cuna Universal vale la pena, porque las leyes malas permanecen por demasiados años".

