José Antonio Kast fija residencia en La Moneda y dormirá en el Palacio desde el 11 de marzo

Tras el cambio de mando del 11 de marzo, José Antonio Kast se convertirá en el décimo presidente en residir en La Moneda, retomando una práctica que no se realizaba desde el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo.

Desde su entorno explican que la medida busca enviar una señal de sobriedad y austeridad, reforzando el compromiso del mandatario con un estilo de gobierno cercano y sin privilegios.

La decisión fue adoptada tras recorrer dependencias del Palacio junto a su equipo, optando por el ala nororiente del segundo piso, sector que anteriormente utilizó la exprimera dama Cecilia Morel.

El espacio seleccionado incluye un gabinete, el Salón Neruda y una zona habilitable como dormitorio, sin necesidad de modificaciones estructurales que impliquen gastos adicionales del Estado.

En una primera etapa, se habilitará solo el dormitorio y el presidente llevará mobiliario básico como cama, veladores y lámparas, incorporando otros elementos de manera progresiva.

Desde la Oficina del Presidente Electo recalcan que los gastos serán asumidos con recursos personales, evitando el uso de fondos públicos para acondicionar el lugar.

La residencia en La Moneda forma parte de un conjunto de gestos que buscan reforzar un sello republicano y de compromiso directo, mientras el mandatario prevé trasladarse a su hogar en Buin durante los fines de semana.

