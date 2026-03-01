Balacera entre hinchas en la previa del Súperclásico deja un muerto en Estación Central

La previa del partido entre Universidad de Chile y Colo Colo se vio marcada por un grave episodio de violencia en Estación Central, donde un enfrentamiento armado dejó una víctima fatal y un herido.

El hecho ocurrió en la intersección de General Bonilla con El Salitre, en el contexto del Súperclásico, cuando un grupo de seguidores azules habría atacado a hinchas albos que se dirigían en caravana hacia el estadio en Macul.

Durante el ataque se efectuaron disparos que impactaron a dos personas, una de las cuales fue trasladada a la Clínica Bicentenario, donde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

El segundo lesionado permanece internado en el Hospital Félix Bulnes, con diagnóstico reservado, mientras recibe atención médica especializada.

Carabineros informó que el rápido despliegue policial permitió la detención de dos sujetos de interés, quienes fueron trasladados a la 26ª Comisaría de Pudahuel.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras peritajes balísticos y revisión de registros audiovisuales buscan esclarecer la dinámica del ataque.

Este nuevo hecho de violencia reabre el debate sobre la seguridad en el fútbol chileno, especialmente en partidos de alta convocatoria como el Súperclásico.

