Vicepresidente de Gasco lamenta tragedia en Renca y ofrece apoyo a familias

A once días del fatal accidente en Renca, que dejó 13 personas fallecidas y ocho heridas, la empresa Gasco se refirió públicamente al impacto humano y a las medidas adoptadas tras la explosión de uno de sus camiones.

El vicepresidente ejecutivo de la compañía, Gerardo Cood, afirmó que la tragedia constituye el hecho más doloroso en los 170 años de historia de Gasco, debido a la magnitud humana de lo ocurrido.

El ejecutivo explicó que desde el primer día se activó un equipo especial para mantener contacto permanente con las familias afectadas, habilitando una línea telefónica 24 horas y un correo electrónico para canalizar apoyo e información.

Según Cood, el objetivo es brindar contención y apoyo concreto, destacando que el silencio o la distancia frente al dolor de las familias serían inaceptables para la organización.

En cuanto a las causas del accidente, señaló que aún no existe una conclusión definitiva, aunque hasta ahora la empresa no ha detectado incumplimientos de sus obligaciones operativas.

No obstante, Gasco manifestó su disposición a colaborar plenamente con la investigación y evaluar compensaciones económicas, en caso de que así corresponda.

Mientras continúan las indagatorias, la tragedia se mantiene como uno de los episodios más complejos en la historia de la compañía, generando un profundo impacto en la comuna de Renca y en el país.

