UDI presentó propuesta de ley corta de pensiones con aumento de la PGU y 6% de cotización extra

La UDI presentó su propuesta de reforma previsional que contempla un aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 y el alza de la cotización adicional con cargo al empleador en un 6%, al igual que el proyecto del Gobierno. Para concretar esta idea, planteó una ley corta de pensiones.

Para financiar el aumento de la PGU, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, explicó que se requieren recursos equivalentes a 0,61% del PIB. Según la propuesta, "si tomamos la recaudación del litio, y el reciente aprobado royalty minero, y agregamos eficiencia en el gasto público, podemos lograr ese porcentaje de recaudación".

La UDI también plantea que la solidaridad con los actuales jubilados debe ser a través de impuestos generales y no "a costa de los ahorros de los trabajadores". Además, establece la heredabilidad de la cotización final del 16%, y enfatiza que los fondos de pensiones "no son del Estado, no son de las AFP, son de los trabajadores que año a año se esfuerzan en ahorrarlos".

En cuanto al aumento de la cotización adicional con cargo al empleador en un 6%, los nuevos aportes irían íntegramente a las cuentas ahorro individual. Para permitir la adaptación de las empresas y evitar impactos negativos sobre el empleo, plantea una gradualidad de 12 años en el alza de las cotizaciones, en función de medio punto por año. Mientras que la idea del Ejecutivo, en cambio, es avanzar en un plazo de 6 años.

Finalmente, la UDI ratificó su decisión de congelar el diálogo con el Gobierno, por considerar que su reforma previsional es “amplia y maximalista que priva a los afiliados de elementos tan básicos como la propiedad sobre sus fondos, su heredabilidad y la libertad de elección”.

