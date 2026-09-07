UDI pide reconsiderar interpelación contra el canciller Pérez Mackenna y hace llamado a actuar con responsabilidad

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, emplazó al diputado Nelson Venegas (PS), a reconsiderar su decisión de impulsar una interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, advirtiendo que la instancia podría perjudicar directamente los intereses de Chile en medio de negociaciones sensibles con Argentina y Estados Unidos.

“Está atentando contra los intereses de Chile. Le pedimos al diputado Venegas, y también a los parlamentarios de Gobierno, que en esta materia nos limitemos a apoyar al Gobierno. Si hay ideas, si se cree que las cosas se pueden hacer mejor, el Gobierno siempre está llano a recibir esas ideas. Pero aparecer públicamente dividido solo divide a Chile en sus conversaciones con Argentina por los temas de soberanía y en sus conversaciones con Estados Unidos por el tema de los aranceles”, sostuvo.

La interpelación impulsada por Venegas se produce luego de que desde el Partido Socialista cuestionaran la gestión del canciller y plantearan la necesidad de obtener respuestas respecto de la situación del Estrecho de Magallanes y de las negociaciones que Chile mantiene con Estados Unidos.

Ante esto, el timonel de la UDI destacó que “Chile hoy día lo que está haciendo es defendiendo los intereses de nuestro propio país. Y eso significa, en las conversaciones con Argentina, defender algo que ya afirmó el presidente Milei el jueves pasado: la totalidad del Estrecho de Magallanes es de soberanía chilena. Creo que ese fue un gran triunfo del Gobierno, más allá del ruido”, afirmó.

“En el caso de Estados Unidos estamos negociando para que los aranceles sean lo más bajos posibles para la gran mayoría de los productos chilenos. A eso está abocado el Gobierno, en eso tenemos que apoyarlos. Boicotear al Gobierno con una interpelación que busca entregar información que va a ser útil para la contraparte en esta negociación es lo más absurdo del mundo”, sostuvo.

Finalmente, el presidente de la UDI hizo un llamado al Congreso a actuar con responsabilidad y a entender que las relaciones exteriores deben ser abordadas como una política de Estado y no como una disputa partidista.

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