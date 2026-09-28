Exsubsecretaria de RR.EE. califica de "preocupante" la adhesión al «Escudo de las Américas»: "Me cuesta creer que se defiende la soberanía"

La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, calificó de "muy preocupante" la adhesión del Gobierno al «Escudo de las Américas», y afirmó que "me cuesta creer que se defiende la soberanía".

En entrevista con 24 Horas, dijo que el ingreso a ese pacto impulsado por Estados Unidos es "muy preocupante, no solo por la poca o nula información que hay más allá de la declaración en la página del Departamento de Estado. También por la derivada que esto pueda tener pensando en el marco más general en que se ha planteado esto, que es la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Esta idea de América para los americanos".

En cuanto a eventuales presiones de EE.UU. para sumarse a la iniciativa, señaló que "la razón por la cual pasamos rápidamente de ser observadores a adherir la iniciativa es porque algo ocurrió. Eso, probablemente, era algún tipo de presión. Entonces, me parece más o menos lógico lo que ahí ocurrió. Otra cosa distinta es si uno está de acuerdo o no. No me parecen aceptables las presiones de las grandes potencias en general para países soberanos como el nuestro".

"Los chilenos desconocen cuáles son los antecedentes o los alcances reales. Se dice una cosa y después pareciera que la lógica es otra. Creo que para construir confianza se requiere transparencia en estas decisiones y eso es lo que yo creo que falta", añadió.

"Cuando hay tantas preguntas que se plantean en torno al tema del «Escudo de las Américas», cómo nos relacionamos con actores como, por ejemplo, Estados Unidos, cómo somos capaces de plantear nuestros puntos aún sabiendo que no somos un país hegemónico (...) me cuesta creer que se defiende la soberanía, por sobre otras cosas, que se consideran los intereses del país por sobre otra cosa", expresó.

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