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Gobierno entrega nota de protesta a embajador de Israel tras publicar polémica frase contra Michelle Bachelet

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Peleg Lewi hizo noticia en los últimos por publicar en X fotografías de la expresidenta junto a Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro y Raúl Castro.

Gobierno entrega nota de protesta a embajador de Israel tras publicar polémica frase contra Michelle Bachelet
Lunes 28 de septiembre de 2026 14:09
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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que este lunes entregó una nota de protesta al embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, por sus recientes declaraciones públicas que "representan una intromisión en asuntos internos del país".

El diplomático hizo noticia en los últimos por publicar en X fotografías de la expresidenta Michelle Bachelet junto a Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro y Raúl Castro

En referencia a la fallida candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de Naciones Unidas, en su publiación expresó que "lo que nace del pecado, termina fracasando".

Esto generó molestia en la oposición y Lewi se enfrascó, a través de la red social, en una discusión con la exdiputada Carmen Hertz (PC). 

La exparlamentaria respondió a la publicación del diplomático señalado que es "impropio y vergonzoso que un embajador pretenda denostar a Michelle Bachelet, presidenta de Chile por dos periodos" y cuestionando que "un cargo protocolar significa relaciones con todos los estados". 

"Conoce la convención de Viena, ¿embajador?", interpeló Hertz, a quien Lewi respondió "¡la conozco bien! ¡Esto es un asunto internacional! Basta de victimizatción y tapar bocas". 

La militante del Partido Comunista añadió: "Qué pretende con lo de 'victimización'. Usted hizo alusiones groseras a nuestra presidenta y si conoce también la convención de Viena, sabrá que no entra en sus ámbitos meterse en asuntos internos del país". 

Luego el embajador le conestó a la exdiputada: "No me vas a callar! Basta", mientras que Hertz lo instó a la calma y a la mesura. 

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