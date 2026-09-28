Encerrona a conductor de camión termina con ocho detenidos y recuperación de carga en San Bernardo

Carabineros detuvo a ocho sujetos involucrados en un asalto tipo encerrona a un camión repartidor de mercaderías, hecho registrado durante la mañana de este lunes en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.

Cuando se disponía a ingresar al mall Plaza Sur, el conductor del vehículo de carga fue interceptado por seis sujetos se movilizaban a bordo de un vehículo Kia Carens de color gris y un automóvil Chevrolet de color azul.

Los delincuentes intimidaron al conductor con armas blancas, obligándolo a descender del camión y posteriormente a abordar el automóvil Chevrolet. Tras ello, la víctima fue trasladada y abandonada en la ribera del río Maipo, a la altura de Camino Padre Hurtado.

Tras la denuncia, personal policial logró ubicar el Kia Carens al interior de una toma, lugar donde fueron detenidos dos sujetos. Paralelamente, otros funcionarios localizaron el automóvil Chevrolet mientras escapaba, logrando detener a dos de sus ocupantes.

Además, otros dos sujetos que habían huido hacia la ribera del río también fueron capturados, junto a otro par de imputados por el delito de receptación, tras ser sorprendidos en posesión de especies vinculadas al procedimiento.

Respecto de la carga, se estableció que correspondía a productos destinados a ser entregados en un supermercado ubicado en Mall Plaza Sur, especies que fueron recuperadas y puestas a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento correspondiente.

PURANOTICIA