UDI no descarta presentar una acusación constitucional contra la ministra Lobos por rechazo a multas por no votar

El diputado Henry Leal (UDI) no descartó la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos.

Esto, luego de que la Cámara de Diputados despachara al Senado el proyecto de voto obligatorio que fija una sanción por no sufragar, pero sin la multa.

En el partido acusan incumplimiento oficialista del acuerdo para aprobar el proyecto que fijaba sanciones para quienes no acudan a sufragar.

Leal indicó que "hay un mandato que dice que el voto es obligatorio y para que sea tal tiene que haber una multa. Si no lo hay, no se está cumpliendo con la Constitución y a la Segpres le corresponde llevar adelante estas iniciativas y no lo están cumpliendo claramente".

El parlamentario explicó que "va a ser un tema que vamos a evaluar después de la próxima semana, pero no hay ninguna decisión tomada al respecto en este momento. Siempre están en evaluación todas las medidas que franquea la Constitución".

