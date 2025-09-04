UDI marca los tres años del Rechazo y lanza video con duras críticas al gobierno de Boric

A tres años del histórico plebiscito que rechazó la propuesta de nueva Constitución, la Unión Demócrata Independiente (UDI) conmemoró la fecha con el lanzamiento de un video que no solo celebra su triunfo, sino que también apunta directamente al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El breve video muestra una crítica velada al gobierno, con la imagen de un muro rayado con consignas del estallido social y la aparición de un actor que simula ser el Mandatario. Un momento clave del extracto es un fragmento de una antigua entrevista en la que el Presidente Boric afirma "otra cosa es con guitarra" en referencia al resultado del Rechazo.

Posteriormente, el diputado y presidente del partido, Guillermo Ramírez, toma la palabra. En su mensaje, Ramírez contrasta la postura del partido con la de "otros" que "sembraron el caos", afirmando que para la UDI, siempre ha sido más importante "nuestra bandera, nuestra patria y las personas". El líder del partido subraya que el 62% que votó por el Rechazo fue un grupo diverso, unido por la convicción de que "Chile no podía hundirse".

El video concluye con un claro llamado de Ramírez a quienes votaron Rechazo, incluyendo a personas de centro, de derecha e incluso de centroizquierda. El diputado los invita a confiar en la UDI y a unirse para darle a Chile "un proyecto en el que estemos todos". El video cierra con el lema "La UDI es la derecha que nos une", posicionando al partido como una fuerza capaz de liderar un proyecto unificador de cara al futuro.

