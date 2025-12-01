UDI manifiesta disposición a apoyar la acusación constitucional contra el ministro Diego Simpertigue

El ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, se encuentra protagonizando una controversia política y judicial por su vinculación al caso "Muñeca Bielorrusa", situación que lo enfrenta a una acusación constitucional que le impide salir del país.

La ofensiva iniciada por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini contra las redes judiciales vinculadas a Luis Hermosilla derivó en la presentación del libelo en su contra.

Simpertigue es acusado por notable abandono de deberes por parlamentarios oficialistas, luego de que se conociera que viajó en un crucero con Eduardo Lagos y Mario Vargas, justo después de fallar como juez la causa en que ambos representaban al consorcio bielorruso CBM.

El documento, respaldado por parlamentarios socialistas, comunistas, frenteamplistas y humanistas, encontró un nuevo aliado en la bancada de la UDI.

Marco Antonio Sulantay, miembro de la comisión revisora, explicó a La Tercera que “es plausible apoyar esta acusación… porque el deber de prescindencia no se respetó. Está comprobada esta relación del ministro con los abogados… el no haberse inhabilitado es un punto clave”.

Por su parte, Henry Leal, jefe de bancada, añadió al mismo medio que “mayormente hay voluntad de aprobar la acusación… Lo que está ocurriendo en el Poder Judicial y específicamente en la Corte Suprema ya es un tema bastante generalizado y extendido y hay que dar señales claras”.

El libelo acusa al ministro de “notable abandono de deberes”, tras el sumario abierto por la Corte Suprema el 14 de noviembre por su relación con Eduardo Lagos, imputado en el caso Belaz Movitec. La presión lo llevó a pedir vacaciones, en medio de una carrera judicial de cuatro décadas.

El texto de 52 páginas se organiza en tres capítulos: el primero sobre el litigio entre Codelco y Belaz Movitec; el segundo sobre conflictos de interés en nombramientos notariales; y el tercero sobre el caso Fundamenta.

PURANOTICIA