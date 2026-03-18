UDI impulsa interpelación a ministros de Hacienda y Vivienda para que informen sobre estado de las "finanzas públicas heredadas"

La bancada de la UDI salió a explicar la interpelación que presentará en los próximos días a los ministros de Hacienda y de Vivienda, Jorge Quiroz e Iván Poduje, respectivamente, con el objetivo de que entreguen un diagnóstico detallado sobre la situación fiscal y habitacional del país.

La iniciativa -que será presentada en la Cámara de Diputados- es promovida por la jefa de bancada, la diputada Flor Weisse, junto a los parlamentarios Jaime Coloma y Omar Sabat, quienes ya iniciaron conversaciones para reunir las 52 firmas que se necesitan para concretar este mecanismo de fiscalización.

Según explicaron, la intención es que ambas autoridades informen sobre el estado de las finanzas públicas heredadas de la administración del expresidente Gabriel Boric, así como también sobre el déficit habitacional y los desafíos en materia de reconstrucción en Valparaíso y Biobío.

“Es una oportunidad para que el Gobierno transparente y aclare ante los chilenos cuál es la situación real que enfrentamos como país y qué tipo de medidas se requieren adoptar con mayor urgencia", comentaron los diputados.

Y plantearon que "nuestra obligación, desde el primer día, es actuar con absoluta responsabilidad y transparencia, sin ocultar la magnitud de los problemas que lamentablemente hemos heredado de la anterior administración”.

“Todos los antecedentes demuestran que el Gobierno del expresidente Boric tuvo uno de los peores desempeños fiscales de las últimas décadas, dejando a las nuevas autoridades con un estrecho margen de acción, que las obliga a priorizar de forma responsable el gasto público", aseguraron.

Y añadieron que "los chilenos ya no resisten que se siga actuando de forma improvisada, como ocurrió durante los últimos cuatro años, por lo que el objetivo de estas interpelaciones es justamente transparentar el actual escenario que vivimos".

Junto con ello, los diputados adelantaron que, en caso de lograr el respaldo necesario, buscarán extender esta estrategia a otras carteras durante el primer semestre, mediante un cronograma de interpelaciones a distintos ministros.

"Esta no es una acción puntual con los ministros de Hacienda y de Vivienda, sino que de una política de transparencia permanente con la ciudadanía”, aseguraron.

Y concluyeron que “el objetivo es fijar un cronograma para que el resto de las autoridades también puedan acudir al Congreso a dar cuenta del estado en que se encuentran sus ministerios, como por ejemplo lo que está ocurriendo en Educación. Creemos que es fundamental que el país conozca con claridad cuál es el punto de partida de este Gobierno y qué medidas se adoptarán para enfrentar todos estos problemas que se han heredado".

PURANOTICIA