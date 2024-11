UDI hace balance "muy positivo" de las elecciones y afirma que "la única forma de derrotar a la izquierda es con unidad"

La Unión Demócrata Independiente (UDI) realizó un balance de la segunda vuelta de gobernadores regionales celebrada este domingo y proyectó sus expectativas electorales con miras a los comicios parlamentarios y presidenciales del próximo año.

Fue su secretario general, Juan Antonio Coloma, quien realizó el análisis en conferencia de prensa desde la sede del partido.

“Hacemos un balance muy positivo de lo que fue el resultado de las elecciones de gobernador regional. Como partido, en primer lugar, pasamos de no tener ningún gobernador regional a tener las gobernaciones regionales de la región de Biobío, del Maule y de Aysén, convirtiéndonos además en el partido opositor con más gobernadores a lo largo de Chile”, indicó.

“La mayor lección que nos deja la elección del día de ayer es que la única forma de derrotar a la izquierda es con unidad hasta que duela. No podemos volver a repetir errores. Errores como, por ejemplo, ir separados en primera vuelta pensando en que después se arreglaba todo en segunda”, explicó.

“Ese al esfuerzo gigante que hicimos desde Chile Vamos, no logramos convencer a nuestros socios de la oposición para tener candidatos de unidad desde el día uno. Creo que eso es una elección que hay que sacar”, señaló Coloma.

“Y lo que nosotros esperamos es que pensando en lo que viene, que ya para el próximo año podamos entender que la forma de enfrentar al gobierno de Gabriel Boric es con la unidad total desde la oposición y ese es el llamado que estamos haciendo desde la UDI”, agregó.

También el presidente del partido, Guillermo Ramírez, sostuvo que “creo que por no haber estado unidas todas las oposiciones en esta elección, tuvimos finalmente un avance con gusto a poco. Creo que es indudable que la oposición avanzó, que la izquierda retrocedió, pero que esto podría haber sido un avance nuestro mucho mayor”.

“Hubo municipios que perdimos por culpa de la división. Hubo gobernaciones como por ejemplo Los Ríos y Ñuble, donde las fuerzas opositoras sacaron más del 50% de los votos, pero perdimos en primera vuelta con el candidato de izquierda. Hoy día estaríamos celebrando esas gobernaciones si no fuera porque no fuimos capaces de conformar listas únicas de oposición”, indicó.

“Por lo tanto, para el desafío grande que se viene el próximo año, en que tenemos que ganar la presidencial y además tener mayoría por los votos, es una decisión parlamentaria para poder hacer las transformaciones que Chile necesita y para que alguna vez en la historia podamos sacar del Congreso nuestras ideas, porque nunca hemos tenido mayoría”, complementó.

“Creo que tenemos que tomar nota de lo que ocurrió ayer y de lo que ocurrió hace un mes. No podemos volver a cometer el mismo error de no llegar a buenos acuerdos entre toda la oposición, que finalmente signifique en la práctica darle una ventaja a la izquierda, porque los votos y en la decisión ciudadana no tienen”, afirmó el presidente de la UDI.

“Nosotros le hacemos un llamado a todas las fuerzas opositoras, a nuestros socios de Chile Vamos, que sabemos que están en la misma lógica que nosotros, al Partido Republicano, al Partido Social Cristiano y a todos aquellos que se sientan movimientos o partidos de oposición, a que nos sentemos a ver cómo vamos a trabajar de manera coordinada para tener un gran triunfo en 2025”, dijo el diputado.

“Esto nos permitirá no solamente volver a La Moneda, sino que también tener por primera vez gobierno y mayoría en el Congreso para poder hacer las transformaciones que Chile reclama y que durante tanto tiempo se le han negado”, finalizó Guillermo Ramírez.

