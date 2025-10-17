UDI exige al Gobierno presentar un plan de compensación por error en las tarifas eléctricas

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que su partido le exigirá al Gobierno explicitar un plan de compensación para los usuarios por el error de cálculo en las tarifas de la luz.

“La UDI el miércoles anunció en el Congreso que íbamos a presentar una acusación constitucional contra el ministro Pardow y que si el Presidente Boric lo removía en menos de 24 horas, entonces nosotros íbamos a reconsiderar la presentación de esa acusación. El Presidente efectivamente removió al ministro Pardow en menos de 24 horas, y por lo tanto, esa acusación constitucional no la vamos a presentar”, comentó en entrevista con radio Agricultura.

El diputado agregó que “lo que sí es que le hemos exigido al Gobierno, que independiente de que no haya acusación constitucional por haber sacado al ministro Pardow del Ministerio de Energía, la UDI igual le exige al Gobierno que presente un plan de cómo se le va a compensar a los chilenos la plata que pagaron en exceso, que en total se estima en 116 millones de dólares, pero eso no incluye otros gastos”.

El parlamentario aseguró que “esa plata es fácil calcular cuánta es, cuánto pagó cada uno de más y por lo tanto es fácil devolverla. A usted para devolverle la plata le pueden hacer descuentos en las cuentas de la luz de ahora en adelante y de esa manera le van devolviendo la plata. Pero hay otros gastos que son muy difíciles de calcular y que es difícil ver cómo se va a compensar a los chilenos, que tiene que ver con la inflación”.

En ese sentido, planteó que “el Gobierno tiene un desafío gigantesco, que es responder con la celeridad que corresponde, cómo se va a devolver no solamente la plata que se pagó de más en las cuentas de la luz, sino cómo se va a compensar a los chilenos por el resto del daño patrimonial que se genera con este mal cálculo”.

