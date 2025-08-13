UDI exige a Boric y Jara condenar homenaje a Fidel Castro en Santiago

La conmemoración del natalicio de Fidel Castro en Santiago ha desatado una nueva controversia política en Chile. La UDI ha emplazado al presidente Gabriel Boric y a la candidata oficialista Jeannette Jara a que condenen públicamente un acto de homenaje al líder cubano, acusándolos de "validar la dictadura" que, según el partido, ejerció Castro.

El evento, que se espera para este jueves a las 18:00 horas, conmemora el 99 aniversario del nacimiento de Fidel Castro. Se realizará en la sede del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (Ical), un lugar vinculado al Partido Comunista y que funcionó como comando de la actual candidata presidencial Jeannette Jara.

La bancada de diputados de la UDI, liderada por Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, envió una carta a Boric y Jara para que se pronuncien en contra del acto. En el documento, el partido gremialista critica la cercanía del PC con el régimen cubano y las declaraciones previas de Jara, quien en abril de este año calificó a Cuba como un país con un "sistema democrático distinto al nuestro".

La carta acusa que el homenaje a Castro "viene a validar la dictadura que por años ejerció despiadadamente" y que la postura de la candidata Jara "no hace más que justificar ilegítimamente las prácticas de represión política". La UDI califica a Castro de "dictador" y "asesino", y exige a las autoridades condenar "sin ambigüedades" el acto.

Finalmente, el partido de derecha subraya que una condena explícita no solo sería una muestra de coherencia con la defensa de los derechos humanos, sino también un "imperativo ético" frente a las "vulneraciones a las garantías básicas que han afectado gravemente la calidad de vida en Cuba".

