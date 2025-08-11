UDI emplaza a Jara transparentar si apoya o no "funa" de las JJ.CC. contra Dorothy Pérez por dictamen sobre la TNE

La Unión Demócrata Independiente (UDI) solicitó a la candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), que aclare su postura frente a una publicación realizada por las Juventudes Comunistas (JJ.CC) en redes sociales, en la que se cuestiona a la contralora Dorothy Pérez.

La controversia se originó tras un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que ratificó lo establecido en el Decreto Supremo N° 20 de la Subsecretaría de Transportes. Este decreto señala que la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) puede utilizarse durante todo el año, pero exclusivamente “por razones de estudio”.

Pese a la aclaración del organismo, las JJ.CC. difundieron un afiche con la imagen de la contralora y el mensaje “Dorothy Pérez contra les estudiantes”. En el texto que acompañó la publicación, el ala juvenil del Partido Comunista acusó que la resolución “desconoce la realidad y legitima la violencia y control sobre su movilidad”. Además, señalaron que la contralora enfrenta una denuncia por las medidas adoptadas, las cuales, según afirman, “han vulnerado los derechos de los trabajadores”.

Ante esta situación, el presidente gremialista, Guillermo Ramírez, y los legisladores Sergio Bobadilla y Flor Weisse emplazaron a Jara a definir si respalda o no el contenido de la publicación. “No vamos a calificar el actuar de las Juventudes Comunistas porque históricamente han recurrido a este tipo de prácticas, que lo único que hacen es horadar nuestra democracia y atentar contra la estabilidad institucional de nuestro país”, indicaron.

Sin embargo, enfatizaron que “lo que sí vamos a hacer es exigirle a la candidata presidencial de ellos y que, además, es militante de ese partido, a que transparente si comparte no sólo esta funa hacia la contralora Dorothy Pérez, sino que esta forma de actuar y manifestar las diferencias en política, por medio del escarnio público”.

En esa línea, los parlamentarios advirtieron que “no basta con que la candidata Jara se mantenga en silencio frente a este tipo de prácticas, que terminan dañando la legitimidad y la confianza en nuestras instituciones”.

Finalmente, reiteraron que “si la candidata presidencial del oficialismo quiere demostrar un mínimo de respeto por nuestras instituciones, es fundamental que se manifieste en contra de la funa que hicieron las JJ.CC, porque al menos por ahora, este silencio de días que ha mantenido, solo pone en duda su compromiso con la institucionalidad, lo que constituiría una grave amenaza”.

PURANOTICIA