UDI descarta respaldar eventual AC contra ministra de Salud: "No tiene por qué asumir la responsabilidad de un mal subsecretario"

La bancada de Unión Demócrata Independiente (UDI) descartó apoyar una acusación constitucional contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en el marco de la crisis por el alza de enfermedades respiratorias.

En conversación con T13, Aguilera reconoció que el Minsal no consultó a la Clínica Las Condes por la disponibilidad de camas pediátricas tras el alza de contagios de virus sincicial en las últimas semanas.

Luego de estas declaraciones, el Partido Republicano no descartó una acusación constitucional contra la titular del Minsal y enfatizaron que "no renunciaremos a ejercer nuestras facultades por el bien de los chilenos, y exigiremos las responsabilidades de aquellos que no cumplen con su deber".

En ese contexto, la secretaria general del partido, María José Hoffmann, abordó la gestión del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, y sostuvo que "no nos parecería justo, porque todo hay que evaluarlo a su tiempo, acusar a la ministra cuando sabemos claramente que el responsable es el subsecretario. Por supuesto que, si el Gobierno no toma sus medidas se van a evaluar todas las medidas en su minuto".

En esta línea, afirmó que "es evidente que la ministra no tiene por qué asumir la responsabilidad de un mal subsecretario que hoy día el Presidente se obsesiona en no querer cambiar".

"¿Cuál es la obsesión de mantener a un subsecretario que ha dado muestras reales de negligencia permanente?", cuestionó Hoffmann.

En ese sentido, manifestó que "nosotros esperamos que durante las próximas horas o durante estas semanas el Presidente tome esa decisión, porque los niños de Chile necesitan un Gobierno competente".

