UDI cuestiona "silencio" del Presidente Boric por Nobel de la Paz a Corina Machado: "Prefiere no incomodar al PC"

Los diputados de la Bancada UDI que integran las comisiones de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos de la Cámara Baja, Cristhian Moreira y Daniel Lilayu, respectivamente, cuestionaron el "silencio" que desde el viernes pasado ha mantenido el Presidente Gabriel Boric en relación con el Premio Nobel de la Paz que fue otorgado a la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, por el destacado rol que ha jugado en contra del régimen dictatorial encabezado por Nicolás Maduro.

Al respecto, si bien en los últimos días el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, tomó la palabra a nombre del Gobierno y destacó el reconocimiento que obtuvo la figura opositora, de igual forma los legisladores criticaron al Mandatario por no emitir -hasta ahora- ningún mensaje de apoyo.

En ese sentido, los parlamentarios gremialistas no sólo cuestionaron al Presidente Boric por "adoptar la misma actitud" de otros gobernantes del mundo, como Pedro Sánchez (España), Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay) y Claudia Sheinbaum (México), que hasta ahora tampoco se han referido al premio otorgado a María Corina Machado, sino que también lo acusaron de ser "complaciente" con la postura que adoptó el Partido Comunista (PC), que criticó el reconocimiento a la figura venezolana.

Por lo mismo, considerando la postura que ha fijado el Gobierno en torno a la crisis desatada por el régimen de Maduro, los diputados Moreira y Lilayu emplazaron al jefe de Estado a "romper el silencio" y manifestar su opinión respecto del Nobel de la Paz que recibió la dirigente opositora, asegurando que "la ausencia de un mensaje de su parte denota una grave inconsistencia con su permanente postura".

"Cuesta mucho entender que el Presidente Boric, quien se ha mostrado abiertamente contrario a la narcodictadura de Venezuela, cuestionando incluso el fraude electoral cometido por Maduro, hoy no tenga la mínima voluntad de pronunciarse sobre este importante reconocimiento, que será un gran impulso para que la oposición venezolana pueda terminar con el régimen chavista y así recuperar la democracia. Él se había caracterizado por condenar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Maduro, pero lamentablemente esas palabras requieren demostrarse con hechos concretos para ser consistentes. Sin embargo, pareciera que esta vez ha preferido adoptar la misma postura que otros gobernantes de izquierda, negándose a dar una palabra de reconocimiento hacia una mujer que ha arriesgado incluso su vida por la liberación de Venezuela", criticaron los UDI.

En esa línea, los legislador incluso enfatizaron en el "interés" que existe en Chile por una solución al conflicto que enfrenta dicho país, asegurando que "no se trata solamente de lo que está ocurriendo en Venezuela, sino que en todo el continente producto a la crisis migratoria que ha causado la dictadura".

"El Presidente Boric, al reconocer públicamente la importancia de que este premio haya recaído en María Corina Machado y en el pueblo venezolano, no sólo estaría siendo consecuente con su discurso, sino que también demostraría su interés por los chilenos ante los graves efectos que ha causado la crisis migratoria en nuestro país. Sin embargo, pareciera que ha preferido no incomodar al PC en lugar de ser coherente, poniendo en entredicho su compromiso en esta materia", reiteraron los legisladores.

PURANOTICIA