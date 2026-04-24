UDI busca excluir a altas autoridades de beneficios tributarios en Ley de Reconstrucción

En el marco de la tramitación legislativa del proyecto de ley sobre reconstrucción nacional, se ingresará una indicación destinada a marginar a las altas autoridades de las franquicias, particularmente las de carácter tributario, contempladas en la iniciativa. Este anuncio fue realizado por Flor Weisse, jefa de la bancada de diputados de la UDI, junto a Jaime Coloma, quien integra la comisión de Hacienda.

Aunque los legisladores del partido gremialista respaldan los planteamientos incorporados por el Ejecutivo en el texto, advierten sobre la existencia de un potencial conflicto de interés que podría involucrar a diversos personeros de Estado.

Para evitar esta situación, la estrategia de los congresistas apunta a emular una enmienda aplicada durante la pandemia para el segundo y tercer retiro de fondos previsionales. Dicha norma dejaba fuera de la medida a quienes perciben sueldos regidos por el artículo 38 bis de la Constitución, lo que abarca al presidente, ministros, subsecretarios y a los propios parlamentarios.

Al respecto, los representantes de la UDI expresaron: "Así como estamos absolutamente disponibles para apoyar todas las medidas que impulsen la reactivación económica de nuestro país, también creemos que es fundamental evitar cualquier tipo de cuestionamiento público por los eventuales conflictos de interés que podrían existir”.

Profundizando en su postura, los diputados añadieron que “en ese sentido, no nos parece prudente que las altas autoridades, partiendo por el Presidente de la República hasta los propios parlamentarios, nos podamos ver beneficiados directamente por las medidas en las que vamos a tener incidencia".

Tanto Coloma como Weisse detallaron el propósito central de la acción legislativa, afirmando que "lo que busca esta indicación es dar una señal clara en materia de transparencia".

Asimismo, recalcaron que la meta primordial de esta megarreforma consiste en "reactivar nuestra economía, volver a crecer para salir del actual estado de estancamiento en que nos encontramos. Independientemente de que estemos de acuerdo en el fondo de todas estas medidas, creemos que es importante tomar este tipo de resguardos ante la ciudadanía".

Por otra parte, se comunicó una determinación adicional respecto a la exención del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años. La jefa de bancada confirmó que ella, en conjunto con los diputados Daniel Lilayu y Sergio Bobadilla, optaron por inhabilitarse al momento de sufragar dicha norma, dado que su eventual aprobación los favorecería de forma directa.

Para formalizar esta postura, los tres legisladores acordaron remitir una misiva durante la presente semana dirigida a Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados. En el documento notificarán su resolución, justificando que "más allá de que estemos a favor de eliminar las contribuciones, es importante que resguardemos la legitimidad de esta norma".

Sobre este punto específico, la parlamentaria complementó: "Desde hace bastante tiempo que como bancada venimos empujando el fin de las contribuciones en nuestro país. Sin embargo, cuando una medida puede significar un beneficio personal directo, lo que corresponde es actuar con total transparencia”.

Finalmente, Weisse subrayó los motivos detrás de la abstención voluntaria, haciendo hincapié en que “no queremos que se genere ningún tipo de cuestionamiento respecto de nuestra votación, ni mucho menos se ponga en duda la legitimidad de un beneficio que va a ser muy positivo para los adultos mayores, decidimos inhabilitarnos cuando esta norma deba votarse de manera separada".

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