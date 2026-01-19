UDI apuesta por reconstruir su sello social y replantea alianza con Chile Vamos

Recuperar el sello “popular”. Esa es una de las primeras definiciones que la UDI adoptó en su comisión directiva ampliada realizada este jueves y viernes en las Termas El Corazón, en la Región de Valparaíso, en donde el partido inició un proceso de reflexión para decidir cuál es el rumbo que deberán tomar en el nuevo ciclo político que se abre con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda.

Según El Mercurio, el año pasado fue uno complejo para la colectividad fundada por Jaime Guzmán. A inicios de 2025, su candidata presidencial Evelyn Matthei era la favorita en todas las encuestas para imponerse en la elección presidencial, con lo cual además esperaban consolidar una bancada numerosa en el Congreso bajo su paraguas.

Sin embargo, los resultados estuvieron lejos de las auspiciosas proyecciones: la exalcaldesa de Providencia quedó en el quinto lugar en la primera vuelta; mientras que en los comicios parlamentarios la UDI perdió cuatro escaños en el Senado y se quedó con 18 diputados en la Cámara.

Con ello el Partido Republicano los desplazó como el partido eje en la derecha por los próximos años.

¿Qué pasó? ¿Cómo se explica el retroceso? Esa pregunta se volvió el tema obligado de conversación en las filas del partido entre los que apuntan a que lo ocurrido se debe a la línea de los acuerdos impulsados en los últimos años, en donde jugaron un rol clave en el diseño del segundo proceso constitucional y la aprobación de la reforma previsional, ambos temas fuertemente cuestionados en los sectores más a la derecha.

Es una tesis planteada por la generación más joven de la UDI, quienes creen que se debe fortalecer el trabajo en conjunto con republicanos, considerando que Kast fundó esa colectividad tras renunciar a su militancia en la tienda con sede en la Av. Suecia. En cambio, otros, liderados por el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, apuntan a que se debe fortalecer Chile Vamos en una coalición que incorpore a los partidos de centro.

DOCUMENTO PROGRAMÁTICO

Fue ese el escenario con el cual se llegó a la comisión de esta semana. Ante la necesidad de volver a recuperar su espacio en el tablero político, la directiva de la UDI optó por combinar el proceso de reflexión interna con un trabajo programático en materia social, área que buscan que sea su sello distintivo en el nuevo gobierno.

Desde el 17 de marzo y hasta el 17 de junio, su presidente Guillermo Ramírez y su secretario general Juan Antonio Coloma se desplegarán por todo el país con el objetivo de recopilar experiencia en terreno que les permita realizar un gran documento programático que sea aprobado en un consejo general del partido para ser presentado a Kast.

Detrás de la decisión de conformar una comisión social muchos leen la idea de recuperar el elemento distintivo que tuvo el partido en los 90 de la mano de Pablo Longueira en lo que se conoció como la “UDI Popular”.

Aun así, Ramírez acota que, a su juicio, “la UDI Popular nunca ha dejado de existir. Es cosa de ver lo que hacen los parlamentarios, los alcaldes, los concejales. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo por intentar reflexionar después de un período largo en que el sistema político chileno tuvo muchas elecciones y el espacio para reflexionar era escaso. Queremos aprovechar este tiempo para analizar los problemas del nuevo Chile y, desde nuestros principios, dar respuestas”.

¿Y qué pasará con Chile Vamos? En la colectividad sinceran que el foco este año estará puesto en hacer una revisión interna y fortalecerse más que pensar en las alianzas electorales para los próximos años bajo el argumento de que los próximos comicios serán recién en 2028, en la primera pausa electoral que tendrá el país tras seis años con comicios constantes.

Así lo dijo el presidente de la UDI, en donde señaló que “el hecho de no tener elecciones hasta dentro de casi tres años más nos permite tomarnos un respiro respecto de las alianzas electorales y pensar en el propio rumbo que tenemos que tomar como partido”.

