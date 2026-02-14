UDI acusa al Partido Comunista de intentar intervenir las Fuerzas Armadas antes del cambio de mando

Diputados de la UDI acusaron al Partido Comunista de intentar intervenir las Fuerzas Armadas, luego de que el subsecretario para las FF.AA, Galo Eidelstein, designara a Jéssica Tapia como jefa del Departamento de Estudios y Análisis, a menos de un mes del cambio de mando.

La nueva autoridad asumió formalmente el 9 de febrero, tras ser visada por la ministra de Defensa Adriana Delpiano mediante un oficio fechado el 26 de enero. Se trata de un cargo de planta grado 5°, con una remuneración bruta superior a los $4,5 millones, lo que —según la oposición— dificulta su remoción por la próxima administración.

Los diputados UDI Flor Weisse y Omar Sabat señalaron que “no se trata de una decisión técnica”, sino de una estrategia política evidente, acusando que se están nombrando personas con un claro perfil ideológico en cargos sensibles del Ministerio de Defensa.

“Aquí hay un intento deliberado del PC por apropiarse de instituciones que deben mantenerse al margen de cualquier proyecto político”, afirmaron, agregando que el Ministerio de Defensa no puede transformarse en una plataforma de activismo ideológico ni en una bolsa de empleo para operadores políticos.

Finalmente, los parlamentarios hicieron un llamado al Presidente electo José Antonio Kast para que actúe con firmeza, revise y revierta los nombramientos realizados en el último tramo del actual gobierno, y ponga término a lo que calificaron como “amarres e intervencionismo avalados por el Presidente Boric”, recalcando que las Fuerzas Armadas deben mantenerse completamente ajenas a disputas partidarias.

