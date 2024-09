UDI acusa a Tohá de estar en "campaña electoral" y pide su renuncia junto a la de autoridades de Interior

Luego que el Gobierno comunicara el último balance en materia de seguridad tras las celebraciones XL de Fiestas Patrias, cuyo conteo final fue de 37 homicidios en todo el país, los diputados de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, arremetieron contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, y su equipo de seguridad.

Por una parte, el presidente de la UDI indicó que “el culpable es uno solo, el Gobierno, que está escondiendo la cabeza como un avestruz. Este Gobierno no lo podría haber hecho peor en materia de seguridad. Cualquier Gobierno normal removería al equipo de seguridad. Este no es uno normal, no es prioritario el tema de seguridad, ni algo urgente”.

Mientras que Coloma se preguntó “¿qué más tiene que pasar para que el Gobierno remueva a todo el equipo de seguridad?, es decir, al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien no es capaz de prevenir ni un delito, a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y al subsecretario de la misma cartera, Manuel Monsalve. Ellos están en campaña electoral y han dejado de lado sus principales funciones”.

Y luego agregó que “cuando en un país se normalizan 37 homicidios, es el momento en que vamos perdiendo la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia. Con un Presidente de viaje, un subsecretario que no es capaz de dar declaraciones, una ministra a la que deben salir a corregirla, y un subsecretario que no previene el delito, la verdad es que a esta altura es poco lo que uno puede seguir esperando en materia de seguridad ciudadana”.

Al finalizar, el diputado Coloma expresó que “cualquier Gobierno normal, el Presidente habría pedido la renuncia del comité, después de los dos años más violentos en la historia de nuestro país. Ya que el Presidente Boric no lo hace, es que nosotros pedimos la renuncia de todo el equipo en materia de seguridad, desde la ministra Tohá hacia abajo”.

