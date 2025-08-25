Desarticulan clan familiar dedicado al tráfico de drogas en tres comunas de la región Metropolitana

Un clan familiar dedicado al tráfico de drogas fue desarticulado por el Equipo del Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) San Ramón de la Policía de Investigaciones (PDI), tras una investigación que se extendió por varias semanas en la zona sur de la región Metropolitana.

La operación permitió la detención de cuatro personas -todos chilenos y con vínculos familiares entre sí- que operaban en las comunas de San Ramón, La Granja y La Pintana. Uno de los detenidos había llamado la atención de los investigadores por exhibir armas de fuego de manera reiterada en sus redes sociales.

Durante el allanamiento de los domicilios vinculados al grupo, los detectives encontraron droga oculta en compartimentos especialmente habilitados dentro de muebles, camuflada entre tabiques. También se incautó un arma de fuego, diversas sustancias ilícitas con un avalúo cercano a los 18 millones de pesos, y más de 8 millones en efectivo.

“El clan había acondicionado espacios dentro del mobiliario para esconder la droga, lo que demuestra un nivel de planificación relevante”, explicó el inspector Ferdinand Martínez, de la Bicrim San Ramón.

El funcionario también destacó el rol de la comunidad en el éxito del operativo: “Parte importante de la información fue proporcionada por los vecinos, lo que refleja la confianza que tienen en la PDI y en nuestro trabajo”.

(Imagen: PDI)

