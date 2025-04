UDI acusa al Ejecutivo de "verdadero engaño” por test de drogas al Presidente y gabinete: resultados no serán públicos

Continúa la polémica en torno al test de drogas al que el Presidente Gabriel Boric junto a todo su gabinete se deben someter, de acuerdo con la indicación aprobada en la Ley de Presupuestos de este año.



El Mercurio informó que la bancada de diputados de la UDI acusó al Ejecutivo de “un verdadero engaño” respecto a como cumplirán esa obligación, dado que en la licitación pública por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) se señala que los resultados serán confidenciales y no públicos, lo que acusan atenta contra la transparencia.



Y desde hace algunos meses que los congresistas han presionado a La Moneda para que se sometan a la prueba y habían denunciado que no se les había entregado información al respecto, pese a que la habían solicitado.



Sin embargo el día martes, el ministerio del Interior anunció de un convenio con el Senda. De esa forma se abrió una licitación que será adjudicada a un laboratorio para que realice las pruebas.



No obstante, tras revisar las bases, la UDI acusó que se podría estar atentando contra el objetivo de la norma. Argumentan, por un lado, que los resultados serán confidenciales y, además, lamentan que se haga un examen de orina y no uno de pelo, con lo que se mostrarían solo resultados del uso de estas sustancias hasta tres días antes y no hasta un año.



“Es una vergüenza lo que está haciendo el Gobierno con el test de drogas. No solo porque los resultados son secretos, si no que aún peor: Es un test de orina que se avisa con anticipación. Esto es una burla y exigimos modificar la licitación”, asevera el secretario general del partido, el diputado Juan Antonio Coloma.



Agrega que, de lo contrario, presentarán el próximo lunes en la Cámara una reforma que haga obligatorio el test de pelo que sea público “e incluso que quien salga positivo no pueda seguir siendo ministro ni subsecretario”.



“Aquí se pretende avisar a las autoridades con antelación y ocultar sus resultados, lo que es literalmente una cachetada de payaso y una burla”, añaden en un comunicado firmado por él y el diputado Cristhian Moreira.

PURANOTICIA