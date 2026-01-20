U. Adolfo Ibáñez alcanza el segundo lugar nacional en puntaje ponderado y promedio PAES de sus seleccionados

La Universidad Adolfo Ibáñez obtuvo un destacado resultado en el proceso de Admisión 2026, al alcanzar el segundo lugar a nivel nacional tanto en puntaje ponderado promedio como en promedio PAES de sus estudiantes seleccionados, consolidando su posicionamiento entre las universidades con mejores indicadores de ingreso del país.

En esta nueva admisión, el promedio PAES (Competencia Lectora + Matemática 1) de los seleccionados subió de 792,6 a 808,1 puntos, mientras que el puntaje ponderado promedio aumentó de manera significativa, consolidando a la UAI en el segundo lugar nacional y posicionándola como la universidad con el mayor incremento de puntaje ponderado entre las cinco instituciones con más altos puntajes del país.

Fuerte alza en puntajes de corte y buen debut de nuevas carreras

El proceso 2026 estuvo marcado por un crecimiento generalizado de los puntajes de corte, reflejando una mayor preferencia de estudiantes de alto rendimiento por la universidad. Destaca especialmente el buen debut del nuevo Doble Título de Arquitectura + Ingeniería Civil Industrial, que ingresó con un sólido puntaje de corte en su primer año de 800,7.

Asimismo, todas las carreras lanzadas en los últimos años registraron alzas significativas, al igual que las denominadas “carreras tradicionales” de la universidad. En este grupo, sobresale Ingeniería Comercial, tanto en Santiago como en Viña del Mar, con incrementos superiores a los 20 puntos en sus puntajes de corte.

Reconocimiento al modelo educativo UAI

El rector de la UAI, Francisco Covarrubias, valoró los resultados y destacó el trabajo institucional detrás de este desempeño: “estos resultados son fruto de un esfuerzo sostenido de muchas personas durante todo el año y confirman que los estudiantes están valorando cada vez más nuestro modelo educativo, que combina una formación profesional de vanguardia con una sólida base en artes liberales”, señaló.

El rector agregó que este desempeño refuerza el camino de diferenciación académica que ha seguido la universidad y adelantó que 2026 será un año especialmente intenso, con nuevos proyectos orientados a fortalecer una propuesta educativa única, flexible y de vanguardia.

