Turistas rusos quedan con veto migratorio tras usar motos de agua en áreas protegidas

Las autoridades chilenas adoptaron una medida migratoria de alto impacto tras la denuncia por recorridos en motos de agua realizados por un grupo de turistas rusos en zonas naturales protegidas del sur del país. La respuesta incluyó la revocación de visas y una sanción que contempla la prohibición de ingreso a Chile por cinco años.

El caso se originó luego de que se difundieran registros donde se observa a los visitantes operando estos vehículos acuáticos en áreas protegidas de la Región de Los Lagos, vulnerando normativas ambientales y generando indignación ciudadana.

La situación adquirió mayor atención cuando se detectó que las motos acuáticas estaban siendo trasladadas en un camión que transportaba ayuda hacia zonas afectadas por incendios forestales, con un destino final que no ha sido precisado oficialmente.

Según información dada a conocer por Radio Bio Bio, el Servicio Nacional de Migraciones informó el avance de los procedimientos administrativos iniciados contra los involucrados, confirmando además que dos de las cuatro personas ya abandonaron el país.

En el marco del proceso, la autoridad migratoria explicó que los turistas cuentan con cinco días para presentar descargos ante la revocación de sus permisos. Una vez vencido ese plazo, dispondrán de otros cinco días adicionales para salir del territorio nacional.

Migraciones advirtió que si los involucrados no abandonan Chile en el plazo establecido, se activará la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) para concretar la medida. Sin embargo, independiente de la vía por la cual se materialice su salida, la sanción contempla un veto de ingreso por cinco años.

Desde el sector turístico, la directora regional de Sernatur, Claudia Renedo, señaló que no existían denuncias formales previas por este tipo de conductas, pese a que la empresa que ofrecía estas excursiones habría realizado prácticas similares desde la temporada anterior. En ese contexto, se reforzó el llamado a realizar denuncias oportunas, para impedir que se repitan acciones que dañen ecosistemas y vulneren la normativa vigente.

