Turbazo en condominio de La Reina: Delincuentes robaron especies avaluadas en $180 millones

Un nuevo turbazo ocurrió la madrugada de este sábado en la Región Metropolitana, esta vez en la calle Talinay, en la comuna de La Reina.

Según informó la Policía de Investigaciones, los desconocidos ingresaron al condominio por el acceso principal y, utilizando la fuerza, lograron acceder a la vivienda donde cometieron el crimen.

El inspector Javier Parra, de la Brigada Investigadora de Robos Sur de la PDI detalló que los delincuentes “lograron sustraer especies de gran valor, como una colección de relojes exclusivos, perfumes y joyas, además de tres vehículos, alcanzando un avalúo total de $180 millones”.

En el lugar, funcionarios policiales realizaron un levantamiento de cámaras de seguridad y empadronamiento del sector, con apoyo del Laboratorio de Criminalística Central.

Parra agregó que “personal de esta brigada especializada continúa con las diligencias para establecer la identidad y participación de los imputados en el delito señalado”.

