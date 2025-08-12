Triple homicidio frustrado en La Pintana: Dos hombres y una mujer fueron baleados en violento ataque que no quisieron denunciar

Un nuevo incidente con armas de fuego se registró en la comuna de La Pintana, con el resultado de tres heridos que se negaron a efectuar la denuncia.

Esta vez fue en la población El Castillo, donde desconocidos se enfrentaron a balazos al exterior de un almacén, dejando a dos hombres y una mujer heridos.

Los tres fueron trasladados al Hospital Padre Hurtado, donde se negaron a entregar datos sobre los atacantes y no efectuaron una denuncia,

De esta manera, Carabineros actuó de oficio e informó lo ocurrido a la Fiscalía.

El capitán Jaime Victoriano, oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Sur, informó que "dos hombres y una mujer, todos con antecedentes penales, habrían participado en un intercambio de disparos, resultando los tres heridos de carácter grave".

El oficial de la policía uniformada añadió que "al momento, las tres personas se mantienen fuera de riesgo vital y no habrían aportado mayores antecedentes para realizar la denuncia, por lo cual se realiza de oficio".

El triple homicidio frustrado está siendo investigado por el OS9 de Carabineros y la Fiscalía ECOH Metropolitana, cuyo fiscal Eduardo Jeria indicó que los heridos presentan impactos de bala "en la cadera, otro en la clavícula y la mujer en la mano".

Este hecho se suma al registrado la madrugada de este lunes en calle Violeta Parra, donde desconocidos dispararon contra una vivienda donde se celebraba un cumpleaños. Producto de este ataque, dos hermanos resultaron heridos y uno quedó en riesgo vital. En el hospital se verificó que uno de los heridos sufrió un impacto en la cabeza y el caso fue informado a la Fiscalía ECOH Metropolitana y a Carabineros.

PURANOTICIA