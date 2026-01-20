Trinidad Steinert, fiscal regional de Tarapacá, será la nueva ministra de Seguridad Pública

La definición de quién encabezará el Ministerio de Seguridad Pública, uno de los cargos más sensibles del nuevo gobierno, se resolvió este martes. Fuentes cercanas al proceso confirmaron que la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert -en el cargo desde febrero de 2024- será la próxima ministra.

La aludida rompió el silencio la mañana de este martes para agradecer las muestras de apoyo de sus colegas fiscales y de Ángel Valencia. Junto con ello, indicó que “lamento mucho no alcanzar a despedirme”.

Steinert, egresada de Derecho de la Universidad Central en 1995 y con un Magíster en Reforma Procesal Penal, ingresó al Ministerio Público en 2005 como fiscal adjunta de la Fiscalía Metropolitana Sur. Entre 2005 y 2021 se especializó en delitos violentos y robos. Posteriormente, asumió como fiscal adjunta jefe en Arica y Parinacota, con foco en el tráfico de migrantes, hasta su nombramiento como fiscal regional de Tarapacá.

Su carrera también incluye labores como directora zonal de la Corporación de Asistencia Judicial (2000-2005), docencia universitaria y liderazgo gremial: fue presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales (2017-2019) y vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Fiscales (2018-2019).

RECONOCIMIENTOS Y CASOS EMBLEMÁTICOS

En los últimos años, Steinert ha sido reconocida por su rol en la persecución de miembros del Tren de Aragua y en investigaciones de narcotráfico al interior de las Fuerzas Armadas. Su trabajo la ha posicionado como una figura crítica frente al avance del crimen organizado.

En marzo de 2024, advirtió públicamente: “Los entes del Estado tienen que hacer cosas, no solamente quedarse lamentando esta situación”.

En esa misma línea, alertó que la presencia de estas organizaciones era “una amenaza real” y expresó su preocupación por el riesgo de que “el día de mañana lamentando que funcionarios públicos empiecen a ser parte de estas bandas del crimen organizado, porque ahí la situación se torna de otro color”.

INDEPENDIENTES Y EQUILIBRIO POLÍTICO

Con su incorporación, Steinert se suma al grupo de independientes que José Antonio Kast ha convocado para su gabinete, junto a figuras de derecha y centroderecha. La decisión refuerza el carácter estratégico de la cartera de Seguridad Pública, clave en la agenda del nuevo gobierno que asumirá el 11 de marzo.

PURANOTICIA