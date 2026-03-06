Gobierno desdramatiza descuelgues en cónclave oficialista realizado en La Moneda

Este viernes se desarrolló en el Palacio de La Moneda del cónclave oficialista organizado por el Gobierno, instancia que buscaba articular las fuerzas pensando en ser oposición a la próxima administración de José Antonio Kast.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, junto al titular de Interior, Álvaro Elizalde, fueron los encargados de dar la vocería acerca de la cita que se desarrolló en el Salón Montt Varas de la sede de Gobierno y reunió a presidentes de partidos, parlamentarios electos y en ejercicio, además de alcaldes del sector.

El Ejecutivo sufrió los descuelgues de tres partidos oficialistas (radicales, humanistas y regionalistas) además de la negativa de la Democracia Cristiana a concurrir.

Sí asistieron los alcaldes de La Pintana y San Ramón, Claudia Pizarro (DC)y Gustavo Toro (DC), quienes acompañaron a Vallejo y a Elizalde, como hicieron los dirigentes del PC, PS, PPD, PL y FA, en la vocería del cónclave.

Sobre los descuelgues Vallejo comentó que "en el ánimo de no solo mantenerse, sino que construir la más amplia unidad del mundo progresista, nosotros invitamos a todos y todas, no tenemos ánimos de exclusión, pero también respetamos que en estas circunstancias haya fuerzas políticas o partidos en particular que no se sientan todavía llamados a concurrir a una instancia como esta, sin perjuicio de que este no va a ser el único espacio de aquí en adelante".

"El Gobierno termina, pero el mundo progresista tiene que seguir dialogando, conversando. Por cierto, además, probablemente coordinándose para evitar que iniciativas tan dañinas como la que pretende la derecha implementar en nuestro país para abrir las puertas de las cárceles para liberar a criminales peligrosos, y con eso poner en riesgo la seguridad de las personas", añadió la ministra vocera.

"Aquí no se termina este esfuerzo y en el respeto, obviamente, de las decisiones que han adoptado esas fuerzas políticas, nosotros al menos mantendremos y perseveraremos en el ánimo de no excluir, sino que siempre incluir, y apostar con eso a la más amplia unidad", aseguró.

“El gobierno termina el 11 de marzo, o sea, nuestro gobierno, por cierto, y luego cada uno como militante, dirigente o dirigente social y político asumirá las tareas que les corresponden en el marco de los desafíos del progresismo, y en eso hemos sido sumamente claros y claras en la necesidad de mantener ese trabajo de unidad", agregó Vallejo.

"Los partidos progresistas que están aquí presentes van a ser obviamente los protagonistas de la capacidad concreta y material de poder mantener y perseverar en al menos la coordinación del progresismo, idealmente en la unidad más profunda de cara a los desafíos que vienen", finalizó.

Por su parte, en la vocería conjunta, el ministro Elizalde calificó la cita como un comité político “superamplio”, debido a la invitación extendida que se hizo a gobernadores regionales, alcaldes, consejeros regionales, parlamentarios y las directivas de los partidos afines al Ejecutivo.

Tras destacar los proyectos aprobados durante la administración, como reforma de pensiones, reducción de jornada laboral, entre otros, Elizalde afirmó que “ha sido una reunión que se ha desarrollado con muy buen ánimo. Ya llevamos dos de los bloques que se han llevado adelante y estamos a la espera del tercero, que precisamente va a ser encabezado por los presidentes de partido y se están recogiendo puntos de vista que son muy relevantes para las decisiones que tenemos que adoptar para el futuro”.

CONMUTACIÓN DE PENAS

La ministra Vallejo, fue consultada respecto a los dichos del presidente electo, José Antonio Kast, quien calificó de “humanitario” el proyecto de conmutación de penas aprobado en general en el Senado.

“Parece que los que querían tratar con amor a los delincuentes eran ellos“, lanzó Vallejo, en alusión a los cuestionamientos que se realizaron al oficialismo en período de campaña y en especial a la carta comunista, Jeannette Jara, respecto a cómo disminuir los índices de delincuencia.

“No se entiende, la ciudadanía no entiende cómo, por un lado, se promete mano dura contra la delincuencia y, al mismo tiempo, se empuja tan vehementemente un proyecto que busca abrir las puertas de las cárceles a homicidas, violadores, femicidas y genocidas”, criticó Vallejo.

