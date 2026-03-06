UDI anuncia proyecto para obligar a usar prefijos en las llamadas de cobranza extrajudicial

Los diputados de la bancada de la UDI, Hotuiti Teao y Marco Antonio Sulantay, dieron a conocer que presentarán un nuevo proyecto de ley que busca obligar a que se incluyan prefijos en las llamas de cobranza extrajudicial.

Los parlamentarios comentaron sobre el fallo de la Corte Suprema, donde se excluyó a este tipo de llamadas de utilizar los prefijos 600 y 809 dado que "no es posible calificar el ejercicio de la cobranza extrajudicial telefónica como un ‘servicio complementario’".

"Si bien respetamos el fallo de la Corte Suprema, creemos que esta decisión representa un grave retroceso en los esfuerzos que se han realizado para entregar mayor transparencia, pero sobre todo protección a las personas, ante el permanente hostigamientos y los intentos de fraude que se repiten a diario", indicaron los diputados.

En esta línea, argumentaron que "los prefijos telefónicos se crearon justamente para que las personas puedan identificar el origen de un llamado y decidan si contestar o no, sobre todo porque muchos de estos contactos se estaban realizando de forma reiterada y en horarios completamente inapropiados".

Los legisladores de la bancada de la UDI sostuvieron que "una de las llamadas que más se repiten son las de cobranza extrajudicial, por lo que no tiene sentido que queden fuera de esta norma, porque abriría nuevamente la puerta a que se cometan eventuales fraudes o abusos".

Además, mencionaron que pedirán al próximo gobierno que le dé urgencia a esta iniciativa. "Si la Corte Suprema ha señalado que esta obligación debe estar establecida por ley y no por una norma de carácter administrativo, entonces el Congreso deberá hacerse cargo de este asunto y ofrecer una solución a las personas", precisaron.

PURANOTICIA