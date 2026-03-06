Kast da por cerrada polémica del cable chino, pero defiende al embajador de EE.UU. y apunta contra el Gobierno

Desde Estados Unidos, el presidente electo, José Antonio Kast, aseguró que dio "vuelta la página" por el proyecto de cable submarino chino, aunque defendió el actuar del embajador norteamericano en Chile, Brandon Judd.

Tras reunirse en Miami con la cúpula del Partido Republicano de Estados Unidos, Kast le agradeció a Judd, que también participó en la cita. "Queremos agradecerle la disposición, la gentileza que tuvo el embajador de Estados Unidos en Chile al estar aquí”.

Y agradeció que el diplomático “haya dispuesto también un tiempo para venir aquí a decirle a estos inversionistas, a estos grupos de americanos interesados en la situación de Chile, que Chile es un país confiable, Chile es un país que va a recuperar la seguridad, Chile es un país que tiene las puertas abiertas para que la gente invierta".

El futuro mandatario electo destacó en su intervención ante los republicanos que el trabajo de Judd y aseguró que "no le ha tocado fácil" al lidiar con los funcionarios de la Administración Boric, que lo ha cuestionado públicamente.

Tras la cita mantuvo sus palabras en diálogo con la prensa. "Evidentemente no le ha tocado fácil, porque todos somos testigos a través de ustedes, de las distintas reuniones que tuvo previo a que nos enteráramos también, gracias a la investigación periodística, de un decreto que se firma y que luego se suspende, el embajador hizo un trabajo acucioso de ir autoridad por autoridad, señalándole lo que él veía", aseguró.

Kast agregó que “después aparece todo esto y se cuestiona al embajador, y eso es lo que a mí me sorprende, por qué se cuestiona al embajador que va, plantea las cosas de manera rigurosa”.

“Incluso de esas reuniones que nos hemos enterado a través de ustedes, se inicia una investigación por parte del Ministerio de Seguridad, investigación que tuvo que cambiarse después al Ministerio Público", agregó

El líder republicano, en todo caso, dio por cerrada la polémica en torno al cable chino, al mismo tiempo que le exigió explicaciones al Gobierno saliente: "Primero decir que nosotros dimos vuelta la página. El Gobierno ha insistido en tratar de abrir de nuevo los distintos frentes respecto de esta situación", aseguró.

"Yo lo que señalé es que el primer enunciado fue el presidente Boric en su llamada, donde conversamos de distintos temas. El presidente ha ido liberando uno, otro. Bueno, yo creo que las reuniones o las conversaciones que uno tiene entre dos, un presidente en ejercicio, un presidente electo, algunas son de interés público y otras son de interés de los gobiernos de llevar bien las relaciones”.

“Yo también le podría señalar que la embajada le hizo llegar al gobierno de Chile toda la información que el gobierno de Chile no fue capaz de transparentar", agregó.

Para Kast “es muy fácil tratar de desviar la atención de los verdaderos responsables de la crisis por la que estamos hoy día. Yo lo único que le voy a decir es que el Presidente Boric tiene que darle una respuesta a Chile. La opacidad que se ha generado, toda la discusión de si llamó, no llamó, si contestó, no contestó, no tiene ningún sentido”.

“Lo importante, lo importante aquí es cómo ha actuado el gobierno. Nosotros lo que le dijimos al gobierno fue 'usted no transparentó nada'", finalizó.

