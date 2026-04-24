Tricel revierte disolución y Evópoli y la Federación Regionalista Verde Social se mantienen como partidos políticos

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dictó una sentencia unánime que asegura la continuidad de Evolución Política (Evópoli) y de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) como partidos políticos.

La resolución deja sin efecto la decisión previa del Servicio Electoral (Servel), que había decretado la disolución por no cumplir con los requisitos mínimos de sobrevivencia tras la última elección.

La resolución señala que Evópoli sí cumple con el requisito de contar con al menos cuatro parlamentarios de dos regiones distintas.

Lo anterior, al sumar a los diputados electos en las elecciones de 2025, Tomás Kast y Jorge Guzmán, además de los senadores que triunfaron en los comicios de 2021, Sebastián Keitel y Luciano Cruz-Coke.

El fallo del Tricel indica que "considerando que en las elecciones parlamentarias de dos mil veinticinco el partido político 'Evolución Política' o 'Evópoli' logró la elección de dos diputados y que, además, cuenta con dos senadores en ejercicio, electos en el proceso de dos mil veintiuno, significa que cumple con el segundo de los factores de representación popular", indica el fallo del Tricel.

Añade que "en efecto, no es posible excluir del cómputo respectivo a los dos senadores en ejercicio, primero, porque la ley no lo ha dispuesto expresamente, enseguida, porque por disposición constitucional no han podido participar en esa última elección y, finalmente, porque de un modo diverso se estaría contrariando la finalidad o las razones subyacentes de la norma que no son otras que privilegiar la representación popular a la par de fortalecer la estabilidad de los partidos políticos como órganos intermedios esenciales para el funcionamiento del sistema democrático".

Y el organismo también emitió un dictamen favorable para la FRVS, confirmando que dicha colectividad también mantendrá su existencia legal al cumplir con los estándares de representación parlamentaria exigidos por la Ley N°18.603.

El tribunal concluyó que al tenor de lo expuesto, “el Partido Federación Regionalista Verde Social, cuenta con el mínimo de 4 parlamentarios en, a lo menos dos regiones distintas, por lo que cumple con el presupuesto legal previsto en el inciso 3° del artículo 56 de la Ley N°18.603 para subsistir como partido político”.

El fallo señala además que la resolución reclamada del Servel no explicitó el razonamiento utilizado para aplicar la disolución, lo que vulnera el deber de fundamentación. El tribunal recordó que la disolución es “la máxima sanción prevista por el ordenamiento para los partidos políticos”.

PURANOTICIA