Tricel rechaza solicitud de Daniel Jadue y no podrá ser candidato a diputado por el Distrito 9

El Tribunal Calificador de Elecciones rechazó la solicitud de Daniel Jadue, con la que buscaba reponer su candidatura como diputado por el Distrito 9.

El presidente (s) de la entidad, Mauricio Silva, señaló que “el recurso de reposición pretende dejar sin efecto una sentencia dictada por el Tricel. Esa sentencia, que lo inhabilita para ser candidato en el fondo (…) está notificada las partes, y está con certificado de ejecutoria”.

“Es una resolución judicial del Tribunal Calificador de Elecciones, sentencia definitiva por su naturaleza, que no admite modificaciones, salvo en cuestiones de hecho”, indicó.

En ese sentido, ejemplificó: “supongamos que una sentencia cualquiera tiene un error numérico, eso se puede corregir, pero el recurso de reposición intentado no está concebido en la ley”.

La defensa del exalcalde de Recoleta había presentado este recurso de reposición al Tricel con nuevos antecedentes, argumentando que la acusación formal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte -que motivó la suspensión de su ciudadanía- quedó sin efecto tras la reapertura de la investigación por el caso Farmacias Populares.

PURANOTICIA