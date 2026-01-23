Tricel rechaza reclamación de la UDI y ratifica a Guillermo Valdés del PDG como diputado electo por el Maule

La disputa entre la UDI y el Partido de la Gente (PDG) por un escaño en el distrito 17 del Maule quedó zanjada. El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió que el cupo será mantenido por el diputado electo del PDG, Guillermo Valdés.

La decisión se da en desmedro del parlamentario de la UDI, Felipe Donoso, quien buscaba la reelección y no logró un nuevo periodo.

El gremialismo había presentado una reclamación ante el Tribunal Electoral Regional del Maule, solicitando revisar las mesas para recuperar el escaño perdido por apenas 88 votos.

Tras el reconteo del miércoles, la UDI había anunciado un vuelco en la elección con el triunfo de Donoso, lo que generó la molestia del PDG, que acusó al partido de intentar sacarlos “por secretaría”.

Finalmente, el Tricel informó que, tras el escrutinio público de las cédulas contenidas en 16 cajas, los diputados electos por la zona son: Priscila Castillo (47.964 votos), Roberto Celedón (44.677), Javier Muñoz (39.935), Jorge Guzmán (37.180), Benjamín Moreno (34.451), Germán Verdugo (21.484) y Guillermo Valdés (12.500).

