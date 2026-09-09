Tricel rechaza destitución de Claudio Orrego, quien seguirá como Gobernador Metropolitano

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó el requerimiento que buscaba destituir al gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, por presuntas irregularidades relacionadas con los gastos de su campaña para la reelección, por lo que la autoridad continuará en el cargo.

La decisión fue adoptada por tres votos contra dos y corresponde al requerimiento presentado durante 2025 por consejeros regionales del Partido Republicano y la UDI, quienes acusaron al militante de la Democracia Cristiana (DC) de incurrir en irregularidades vinculadas al uso de recursos durante su campaña electoral.

De esta manera, el gobernador suma siete requerimientos desechados por la justicia, mientras que el fallo del Tricel no contempla una instancia de apelación.

El caso se relaciona con una investigación de Contraloría, organismo que determinó que la autoridad utilizó $31 millones de recursos públicos para financiar distintas sesiones de charlas de coaching con fines electorales durante su campaña de 2025.

Sin embargo, en el ámbito penal, la Fiscalía Metropolitana Oriente comunicó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de no perseverar en esta causa, al estimar que los antecedentes no permitían acreditar la existencia de delitos. Se trataba de la última causa pendiente contra el gobernador.

A este antecedente se suma la resolución adoptada previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el desafuero de Orrego solicitado por la Fiscalía Regional de Antofagasta en el marco de la investigación del caso ProCultura, relacionada con un presunto fraude al fisco. En esa oportunidad, además, el tribunal condenó en costas al Ministerio Público.

Dicha investigación se originó a raíz de la transferencia de $1.600 millones desde el Gobierno Regional Metropolitano a la fundación ProCultura, recursos destinados a la ejecución del programa de prevención del suicidio denominado «Quédate».

Posteriormente, el 2 de junio, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de Claudio Orrego en esta causa.

Tras conocerse el fallo del Tricel, se espera que el gobernador Metropolitano se refiera durante este miércoles a la resolución que descartó su destitución y que le permite continuar ejerciendo el cargo.

PURANOTICIA