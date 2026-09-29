Poduje admite que se equivocó al pedir públicamente mayores recursos y asegura que "vamos a cuadrarnos" con el Presupuesto 2027

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, admitió que se equivocó al pedir públicamente mayores recursos para su cartera y afirmó que defenderá el Presupuesto 2027.

En conversación con Emol TV, la autoridad aseguró que "nosotros nos vamos a cuadrar" y señaló que "uno tiene que reconocer cuándo la embarra. Yo me equivoqué, quizás por exceso de pasión, pero nosotros vamos a cuadrarnos con el Presupuesto que define el Presidente y el ministro Quiroz y lo vamos a ir a defender al Congreso con todo".

El secretario de Estado insistió en que "no solo me va a cuadrar, lo voy a defender. Y vamos a ser un solo equipo defendiendo el presupuesto, porque es la realidad que el Presidente definió junto al ministro Quiroz, que son básicamente, en el caso del Presidente, nuestro jefe, y en el caso del ministro Quiroz, él tiene que equilibrar todas las presiones que hay".

Junto con ello, Poduje mencionó que existe una alineación en el Gobierno. "Hay distintos estilos de alineado. Pero el Presidente coordina. Ayer tuvimos una reunión estupenda. Y todos vamos a estar cuadrados detrás del presupuesto porque eso es lo que le corresponde. Y además, con eso vamos a poder hacer muchas cosas buenas para los chilenos", subrayó.

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